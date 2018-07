Alexandre Benalla, un réserviste opérationnel passé de brigadier à lieutenant-colonel : explications

L’affaire “Benalla” qui prend des allures de scandale d’état implique Alexandre Benalla, réserviste opérationnel de la Gendarmerie et non pas réserviste citoyen comme l’assurent différents médias, et Vincent Craze, également réserviste opérationnel de la Gendarmerie. Tous deux ont été placés en garde- à -vue ce vendredi.

En précisant qu’un réserviste opérationnel n’est militaire que lorsqu’il est officiellement convoqué et que dans ce cas, il a les mêmes obligations et les mêmes droits qu’un militaire d’active, rappelons, qu’à notre connaissance, les deux hommes n’étaient pas en mission pour la Gendarmerie le jour du 1er mai.

Ce sont donc ceux civils qui sont mis en cause et la Gendarmerie, même si elle n’a pas communiqué dans ce sens, n’a pas à se justifier ni à sanctionner Alexandre Benalla comme le lui demande un syndicat de police.

En revanche, l’Arme peut résilier son contrat quand elle le veut.

Cela étant dit, le fait qu’Alexandre Benalla soit lieutenant-colonel de la réserve opérationnelle alors qu’il n’est âgé que de 27 ans, interpelle, c’est le moins qu’on puisse dire, nombre de civils, mais surtout de réservistes mais aussi . Ceux-ci sont en effet soumis à des règles d’avancement très encadrées et très précises avec des critères d”ancienneté, de notation.

C’est pourquoi il est nécessaire d’expliquer par quel biais ce chargé de mission de l’Elysée, simple brigadier de réserve dans l’Eure, s’est retrouvé directement lieutenant-colonel en un temps record.

Il existe deux catégories de réservistes, les réservistes citoyens, qui ont un grade “Ad Honores” (honorifique) et qui ne peuvent pas, dans la Gendarmerie, porter l’uniforme (sauf dans certaines régions comme PACA) et qui sont bénévoles.

La réserve opérationnelle est composée d’une réserve opérationnelle de premier niveau (RO1), regroupant les citoyens Français volontaires, issus de la société civile, avec ou sans expérience militaire et d’une réserve opérationnelle de deuxième niveau (RO2) constituée de tous les ex-militaires d’active soumis à une obligation de disponibilité durant les 5 ans suivant leur départ des forces armées. Depuis le 13 octobre 2016, tous les réservistes opérationnels de premier niveau (RO1) font partie de la garde nationale.

Les réservistes opérationnels de la réserve de 1 er niveau (RO1) qui font partie de la Garde Nationale , sont principalement recrutés parmi les anciens militaires d’active, de carrière ou sous contrat, les anciens appelés du contingent, et les civils qui ont suivi une préparation militaire pour les hommes du rang et une préparation militaire supérieure pour les officiers.

Mais si Vincent Craze, promu chef d’escadron de réserve en 2013, fait partie de cette catégorie en tant qu’ancien aspirant de l’armée de l’air ayant changé d’arme pour intégrer la Gendarmerie, Alexandre Benalla a pu intégrer la réserve opérationnelle comme gendarme de base après une préparation militaire, étant trop jeune pour avoir effectué son service national.

Mais il est passé de brigadier de réserve à lieutenant-colonel, grâce à l’article 9 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense .

Cet article a été remplacé par l’article L4221-3 du code de la défense.

Quand @SebLecornu, secrétaire d’Etat et proche d’@EPhilippePM, était le commandant d’Alexandre Benalla (attention, photo collector) https://t.co/1bdROUPQfR — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) 20 juillet 2018

Il a été recruté dans l’Eure il y a plusieurs années comme simple gendarme adjoint de réserve et a été, comme le révèle Libération, sous les ordres du secrétaire d’état Sébastien Lecornu, alors lieutenant de réserve.

Alexandre Benalla “n’était pas un mauvais gendarme de réserve, au contraire ” commente Sébastien Lecornu au Monde.

En fait, il a été a subitement promu pour se voir conférer, dans la théorie, un grade correspondant à ses qualifications et à ses ses fonctions dans le civil.

Ne pouvant progresser dans le corps des officiers de Gendarmerie sans passer par le parcours normal qui impose des périodes, des examens, et des années d’ancienneté, il a été rattaché au corps technique et administratif.

Dans la réalité, la Gendarmerie, même si elle ne communique pas sur l’affaire, n’a pas pu s’opposer à la demande de le faire passer lieutenant-colonel.

Il est affecté au cabinet du directeur général sur le papier, mais n’a jamais été convoqué depuis 2015 selon une source de L’Essor.

Une pratique courante

Cette pratique est courante dans la Gendarmerie et dans les armées afin de pouvoir ponctuellement recruter des experts, des spécialistes, comme des médecins légistes par exemple, des informaticiens, experts immobiliers, communicants, interprètes, etc. Le grade attribué au réserviste est en fonction de ses qualifications et de son salaire dans le civil, afin d’être incitatif car un employé du privé ne peut pas cumuler au delà de 5 jours son salaire privé et sa solde de réserviste (qui n’est pas imposable).

Que dit cet article ?

Article 9

Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique. Le grade attaché à l’exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée. Il faut savoir que selon les textes, les réservistes recrutés comme spécialistes ne peuvent être employés que dans la spécialité pour laquelle ils ont été recrutés. Un spécialiste de la sécurité ou de la sûreté, ou de l’informatique ou des affaires immobilières ne peut participer à des opérations sur le terrain ni donner des ordres à des gendarmes qui ne sont pas dans sa specialité car il n’a aucune prérogative de commandement. Alexandre Benalla a été recruté comme spécialiste au titre de la “sécurité des installations”. C’est à dire qu’il ne pouvait être employé comme réserviste pour d’autres missions que “la sécurité des installations”. Ces réservistes spécialistes ne sont pas des réservistes opérationnels comme les autres et d’ailleurs ne sont pas considérés par les “vrais” réservistes opérationnels comme faisant partie des leurs. Ils sont recrutés pour une durée limitée et sont une sorte d’officier sous contrat dans la réserve ou d‘officiers commissionnés dans la réserve. A la fin de leur contrat, à l’instar des réservistes citoyens, ils ne conservent pas leur grade et n’ont pas droit, contrairement aux autres réservistes opérationnels qui répondent aux conditions, à l‘honorariat de leur grade. Un incident avec les (vrais) gendarmes à Roissy

Selon M6, Alexandre Benalla a eu un incident avec les gendarmes des transports aériens à Roissy lors du retour des bleus. Ces derniers ont alerté leur hiérarchie.

“Qui êtes-vous ?”, lui aurait demandé un commandant de gendarmerie. Ce à quoi Alexandre Benalla aurait répondu : “Vous me manquez de respect”, en montrant son macaron portant le sigle de l’Élysée et affirmant être en droit de diriger les opérations. Extraits de M6